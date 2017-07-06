Диего Коста может стать одноклубником Витселя

Как сообщает Mirror, мадридский «Атлетико» приступил к работе по возвращению форварда сборной Испании Диего Косты.

Согласно источнику, клуб, который подвергся санкциям со стороны ФИФА и не сможет приглашать новичков этим летом, собирается приобрести нападающего «Челси» и отдать его в аренду. Отмечается, что до января 2018 года Коста будет выступать в составе китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Также источник уверяет, что именно этот клуб предлагал «синим» за игрока 76 млн фунтов.

Ранее стало известно, что наставник «Челси» Антонио Конте отказался от услуг форварда и выставил его на трансфер.