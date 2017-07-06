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Жерар Пике: Надеюсь, что Месси в «Барселоне» надолго

Источник:  ESPNКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал продление контракта с командой нападающего Лионеля Месси.

«Играть вместе с Лео – большое удовольствие. Я с ним играю уже почти десять лет и мы уже столько выиграли… Надеюсь, что он еще будет находится в «Барселоне» очень долго», - цитирует Пике ESPN.

Пике выступает в составе «Барселоны» с 2008 года, выиграв шесть раз чемпионат Испании, пять раз Кубок и Суперкубок, три раза – Лигу чемпионов, также трижды Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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