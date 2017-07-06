Россия поднялась в рейтинге ФИФА на одну позицию после Кубка конфедераций

Сборная России после домашнего Кубка конфедераций слегка поправила свое положение в рейтинге ФИФА, сумев переместиться с 63-й на 62-ю строчку. Наша команда обогнала Узбекистан, потерявший сразу три позиции.

Также после победу в Кубке конфедераций сборная Германии вышла на первое место, потеснив Бразилию и Аргентину.

Напомним, что на Кубке конфедераций сборная России сумела одержать одну победу, проиграв два оставшихся групповых поединка.

