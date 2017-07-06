Россия поднялась в рейтинге ФИФА на одну позицию после Кубка конфедераций
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная России после домашнего Кубка конфедераций слегка
поправила свое положение в рейтинге ФИФА, сумев переместиться с 63-й на 62-ю
строчку. Наша команда обогнала Узбекистан, потерявший сразу три позиции.
Также после победу в Кубке конфедераций сборная Германии
вышла на первое место, потеснив Бразилию и Аргентину.
Напомним,
что на Кубке конфедераций сборная России сумела одержать одну победу, проиграв
два оставшихся групповых поединка.
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