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Россия поднялась в рейтинге ФИФА на одну позицию после Кубка конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России после домашнего Кубка конфедераций слегка поправила свое положение в рейтинге ФИФА, сумев переместиться с 63-й на 62-ю строчку. Наша команда обогнала Узбекистан, потерявший сразу три позиции.

Также после победу в Кубке конфедераций сборная Германии вышла на первое место, потеснив Бразилию и Аргентину.

Напомним, что на Кубке конфедераций сборная России сумела одержать одну победу, проиграв два оставшихся групповых поединка.

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