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Сусо: «Милан» – моя команда

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Милана» Сусо заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов.

«Я пока еще не подписал новое соглашение, но будьте спокойны, никуда я из команды не уйду. Мне тут все нравится и я обязательно останусь. Спасибо всем болельщикам за отличную поддержку, они просто великолепны», - цитирует Сусо Football Italia.

В прошедшем сезоне Сусо принял участие в 34-х матчах, забил семь мячей и сделал девять результативных передач.

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