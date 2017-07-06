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Марк-Андре Тер Штеген: «Реал» заслуженно выиграл чемпионат Испании

Источник:  Sport.esКомментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, а также рассказал о планах каталонского клуба на следующий сезон.

«Мы проиграли борьбу очень сильному сопернику. Думаю, «Реал» заслужил титул чемпиона Испании. В следующем сезоне «Барселона» собирается вернуть себе это звание. Сделаем все возможное, чтобы добиться поставленной цели», – приводит слова немецкого голкипера испанское интернет-издание Sport.

Напомним, «сливочные» опередили сине-гранатовых в таблице примеры на 3 очка.

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