Юрий Семин: Надеюсь на скорое возвращение Чорлуки

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал восстановление после операций полузащитника Игоря Денисова и защитника Ведрана Чорлуки.

«Ведран Чорлука получил травму в апреле, и уже тогда было ясно, что травма серьезная. Мы надеемся, что он вернется в строй в октябре. Виталий Денисов может вернуться в течение июля», - приводит слова Семина «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» начинает сезон 14 июля матчем за Суперкубок России с московским «Спартаком».