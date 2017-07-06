Анатолий Мещеряков: «Локомотив» станет сильнее в новом сезоне

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил надежду, что новом сезоне уровень команды возрастет.

«Может быть, не самая плохая история, что новичков пока нет? Мы продолжаем работу по усилению, но я говорю, что сила команды не только в тех, кого ты привлек с рынка, но и в тех, кого ты сам вырастил. Посмотрите, как на сборах проявил себя Антон Миранчук, Артем Галаджан, поэтому время все покажет. Команда точно не станет слабее, чем была в прошлом году, когда завоевывала Кубок России, «Локомотив» будет только сильнее», - цитирует Мещерякова ТАСС.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, завоевав путевку в Лигу Европы.