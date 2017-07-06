Анатолий Мещеряков: После ремонта стадион «Локомотива» станет более уютным для болельщиков

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение, что после ремонта стадион команды в Черкизове станет более приятным для посетителей.

«Стадион нуждался в ремонте, и мы посмотрим, как зрители его оценят. Главное, что футбольное поле как было, так и будет одно из лучших в стране, потому что им занимаются профессионалы. Мы уверены, что стадион станет еще более уютным и приятным для болельщиков. И будем предпринимать все усилия, чтобы количество зрителей росло от игры к игре», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что вместимость арены будет уменьшена на 1500 мест, а все работы по ремонту завершатся в начале августа.