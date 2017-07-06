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Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Украинский полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка может перебраться в серию А.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, к игроку проявляет интерес миланский «Интер».

Отмечается, что скауты клуба посетят несколько матчей с участием хавбека, после чего примут окончательное решение.

Ранее сообщалось об интересе к Коноплянке со стороны «Лацио», «Трабзонспора» и «Галатасарая».

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