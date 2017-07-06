Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»
Источник: La Gazzetta dello SportКомментарии
Украинский полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка может перебраться в серию А.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, к игроку проявляет интерес миланский «Интер».
Отмечается, что скауты клуба посетят несколько матчей с участием хавбека, после чего примут окончательное решение.
Ранее сообщалось об интересе к Коноплянке со стороны «Лацио», «Трабзонспора» и «Галатасарая».
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