Константин Сарсания: Предпосылки к продлению контракта с Кришито есть

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил надежду, что клубу удастся продлить контракт с защитником Доменико Кришито, который истекает 18 июля 2018 года.

«Еще недавно мы обсуждали, что у Доменико были проблемы личного характера, приезжал агент, поговорили, проблему решили, сейчас Кришито доволен и хочет остаться. Наверное, в скором времени можно будет говорить о продлении, к этому есть предпосылки. Это игрок хорошего уровня, который давно выступает за «Зенит». На данный момент разговора нет, но, думаю, мы к этому придем», - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Кришито в «Дженоа». После ухода Данни капитаном «Зенита» стал Кришито.

Итальянский защитник провел за сине-бело-голубых 184 матча и забил 14 голов.

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.