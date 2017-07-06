Санчес требует от «Арсенала» 400 тысяч долларов в неделю

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении контракта.

Как сообщает Daily Mirror, игрок готов остаться в стане «пушкарей», если клуб выполнит его требования по зарплате. Отмечается, что футболист хочет зарабатывать 400 тысяч долларов в неделю.

Ранее сообщалось, что на Санчеса также претендует мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Согласно СМИ, немецкий клуб отказался платить чилийцу 25 млн фунтов за сезон, а «горожане» готовы пойти на встречу игроку, чтобы заполучить его этим летом.