Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова- : -Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек- : -Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Санчес требует от «Арсенала» 400 тысяч долларов в неделю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении контракта.

Как сообщает Daily Mirror, игрок готов остаться в стане «пушкарей», если клуб выполнит его требования по зарплате. Отмечается, что футболист хочет зарабатывать 400 тысяч долларов в неделю.

Ранее сообщалось, что на Санчеса также претендует мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Согласно СМИ, немецкий клуб отказался платить чилийцу 25 млн фунтов за сезон, а «горожане» готовы пойти на встречу игроку, чтобы заполучить его этим летом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»Украинский полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка может перебраться в серию А.Диего Коста может стать одноклубником ВитселяКак сообщает Mirror, мадридский «Атлетико» приступил к работе по возвращению форварда сборной Испании Диего Косты.«МЮ» снова собирается побить трансферный рекордКак сообщает Sportsmail, «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением атакующей линии.«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«МЮ» нашел замену Матичу и Дайеру в дортмундской «Боруссии»Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» отказался от услуг Неманьи Матича и Эрика Дайера.Александр Ляказетт: Глядя на Анри, я все детство мечтал оказаться в «Арсенале»Новичок лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт дал первый комментарий в качестве игрока столичного клуба.Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Руководство «Эвертона» провело переговоры с агентом Уэйна РуниАгент нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтеда» Уэйна Руни встретился с президентом «Эвертона», чтобы обсудить возможный переход форварда в ливерпульский клуб.Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави ГарсииКак сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» НетуКак сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде КейтаКак сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Кейта.Мак прибыл в расположение ПАОКаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.Трансфер Ляказетта – самый дорогой в истории «Арсенала»Сегодня форвард сборной Франции Александр Ляказетт стал игроком лондонского «Арсенала».Арсен Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» достичь поставленных целейНаставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер форварда сборной Франции Александра Ляказетта.Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньгиСамый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги«Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» – форварде сборной Франции Александре Ляказетте.«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с нападающим Александром Ляказеттом, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.«Челси» согласовал трансфер РюдигераКак сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евроИзвестный агент Алексей Сафонов – о трансферной политике «Зенита».«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.
Футбол
Терри спел песню в честь своего перехода в «Астон Виллу» (видео)
Футбол
«МЮ» снова собирается побить трансферный рекорд
Футбол
Японский клуб презентовал Подольски (фото)
Теннис
Звонарева победила Яшину в первом круге турнира ITF в Египте
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы