Виктор Гончаренко: Дзагоев оклемался от всех своих болячек и разнообразил игру ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над румынским «Вииторулом» со счетом 4-2.
«Если говорить по счету, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали «сборники», сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.
Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле - сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо еще провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.
Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот - даже уступая в счете, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в товарищеских матчах, внушает оптимизм», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Матч
Голы
Кицу 13 (0:1). Витиньо 43 (1:1). Цыру 57 (1:2). Натхо 79 (2:2). Головин 81 (3:2). Витиньо 82 (4:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Щенников, Березуцкий А. (Набабкин, 77), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Вернблум, Натхо (Кучаев, 86), Головин (Миланов, 84), Витиньо (Оланаре, 85), Чалов (Дзагоев, 63)
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Место и дата
05 июля 18:30, Тренировочное поле, Текстовая трансляция