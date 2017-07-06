Вараздат Ароян: Сделаю все, чтобы помочь «Уралу» выиграть титулы

Новобранец «Урала» армянский защитник Вараздат Ароян заявил, что намерен помочь екатеринбуржцам выиграть трофеи.

«Последнее время я играл в Иране. Хотел сменить лигу. Было желание попасть в сильную лигу. Играть в России для меня хороший вариант. Знаю, что это сильная лига. Хорошо, что перешел в «Урал». Здесь у меня играет друг – Эдгар Манучарян. Здесь все отлично. Много лет уже с ним знакомы. Пять лет вместе играем в сборной. А познакомились еще до сборной. Он рассказывал мне про «Урал».

Трудно было первые дни. Сейчас уже все нормально. Влился в коллектив. Здесь собраны игроки высокого класса. Поэтому с ними легко играть.

На каком стадионе хочу сыграть? Везде хочу поиграть. В России играл только один раз. Это был матч в Краснодаре за сборную против России. Мы проиграли 0-2. Буду показывать свои лучшие качества, чтобы помочь клубу выиграть титулы», - приводит слова Арояна официальный сайт «Урала».

Последним клубом 24-летнего игрока сборной Армении был иранский «Падиде».

С 2009 по 2016 годы он защищал цвета «Пюника», в составе этой команды он дважды стал чемпионом Армении.

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