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Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)

Источник:  ФК «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.

Отмечается, что в ближайшее время игрок прибудет в тренировочный лагерь команды в США и подпишет с немецким клубом контракт до 30 июня 2020 года. Финансовые условия сделки не уточняются.

Напомним, хавбек перебрался в итальянский клуб летом 2014 года, подписав четырехлетний контракт. Позже футболист был отдан в аренду сначала в «Карпи», а затем в «Кьево». 

В минувшем сезоне де Гузман сыграл за «Кьево» 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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