Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)
Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.
Отмечается, что в ближайшее время игрок прибудет в тренировочный лагерь команды в США и подпишет с немецким клубом контракт до 30 июня 2020 года. Финансовые условия сделки не уточняются.
#SGE mit Jonathan de Guzman einig.: https://t.co/J3DEzNBh1C pic.twitter.com/7oTfDD8DHQ— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 6 июля 2017 г.
Напомним, хавбек перебрался в итальянский клуб летом 2014 года, подписав четырехлетний контракт. Позже футболист был отдан в аренду сначала в «Карпи», а затем в «Кьево».
В минувшем сезоне де Гузман сыграл за «Кьево» 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически