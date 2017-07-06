Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)

Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.

Отмечается, что в ближайшее время игрок прибудет в тренировочный лагерь команды в США и подпишет с немецким клубом контракт до 30 июня 2020 года. Финансовые условия сделки не уточняются.

Напомним, хавбек перебрался в итальянский клуб летом 2014 года, подписав четырехлетний контракт. Позже футболист был отдан в аренду сначала в «Карпи», а затем в «Кьево».

В минувшем сезоне де Гузман сыграл за «Кьево» 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.