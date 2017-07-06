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Джейсон Тэйтум: Мой любимый игрок – Коби Брайнт

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, выбранные на драфте под общим третьим номером, рассказал о своих кумирах в НБА.

«Несомненно, мой любимый игрок за всю историю игры – Коби, он просто невероятен. В моей игре многое есть от него. Правда, теперь уже я не могу говорить о Брайанте много, нужно соблюдать корпоративные интересы своей команды», - приводит слова Тэйтума ESPN.

Отметим, что в матчах Летней лиги НБА Тэйтум в среднем набирал 22 очка и делал 9 подборов за 32 минуты на паркете.

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