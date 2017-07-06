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«Реал» установил ценник на Гарета Бэйла

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Diario Gol, мадридский «Реал» принял решение расстаться с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.

Согласно источнику, заинтересованному клубу придется выложить 88 млн фунтов за трансфер 27-летнего валлийца.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед». При этом СМИ уверяли об интересе «ПСЖ». По другим данным, хавбек счастлив в чемпионате Испании и не собирается менять клубную прописку. К тому же, Бэйл готов составить конкуренцию возможному новичку «Реала» Килиану Мбаппе.

Напомним, полузащитник перешел в стан «сливочных» в 2013 году из «Тоттенхэма». За это время футболист помог команде выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов (3 раза), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).

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