«Реал» установил ценник на Гарета Бэйла

Как сообщает Diario Gol, мадридский «Реал» принял решение расстаться с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.

Согласно источнику, заинтересованному клубу придется выложить 88 млн фунтов за трансфер 27-летнего валлийца.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед». При этом СМИ уверяли об интересе «ПСЖ». По другим данным, хавбек счастлив в чемпионате Испании и не собирается менять клубную прописку. К тому же, Бэйл готов составить конкуренцию возможному новичку «Реала» Килиану Мбаппе.

Напомним, полузащитник перешел в стан «сливочных» в 2013 году из «Тоттенхэма». За это время футболист помог команде выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов (3 раза), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).