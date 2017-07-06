Вячеслав Колосков: Газзаев может улучшить игру сборной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал критику Валерия Газаева в адрес сборной России по футболу.

«Газзаев — хороший специалист. Может предложить оригинальные решения, которые бы помогли тренеру сборной команды улучшить игру. Смысла в обычном провозглашении я не вижу. Лишний раз травмировать болельщика?

Кто-то будет говорить, что надежды нет; кто-то, что надежда умирает последней. И, судя по итогам Кубка конфедераций, болельщики будет придерживаться более позитивной позиции, но скептики все равно будут, от этого не уйдешь», - цитирует Колоскова НСН.

Напомним, на Кубке конфедераций сборная России заняла третье место в группе и не сумела выйти в плей-офф.