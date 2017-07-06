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Нобель Арустамян: «Зенит» хочет обменять Кокорина и Молло на Смолова

Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.

«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов — обмен на Кокорина и Молло. «Краснодар» хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах», - написал Арустамян в в своем твиттере.

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