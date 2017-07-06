Нобель Арустамян: «Зенит» хочет обменять Кокорина и Молло на Смолова
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.
«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов — обмен на Кокорина и Молло. «Краснодар» хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах», - написал Арустамян в в своем твиттере.
По моим данным,Зенит и Краснодар обсуждают трансфер Смолова. Зенит сделал предложение,один из вариантов - обмен на Кокорина и Молло.(1/2)— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 июля 2017 г.
(2/2) Краснодар хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 июля 2017 г.
Сам Краснодар очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 июля 2017 г.