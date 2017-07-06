Георгий Джикия: Думаю, «Спартак» подойдет к матчу с «Локомотивом» в отличном состоянии (видео)

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от столичного дерби с «Локомотивом», а также рассказал о своей адаптации в стане красно-белых.

Напомним, игрок сборной России перебрался в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». Игра с красно-зелеными состоится в рамках Суперкубка России 14 июля в Черкизово.

«У нас на подготовку для «Локомотива» еще есть время, это не считаные дни, так что, я думаю, все будет отлично. Команда подойдет в отличном состоянии.

Адаптация в «Спартаке» у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть», — сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.