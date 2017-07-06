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Касильяс продлит контракт с «Порту»

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Вратарь лиссабонского «Порту» Икер Касильяс объявил о решение продлить контракт с португальским грандом, который истекает 30 июля.

«Очень доволен тем, что остаюсь в «Порту» еще на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас», - написал Касильяс в своем твиттере.

В прошедшем сезоне Касильяс принял участие в 43-х матчах и пропустил 22 гола.

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