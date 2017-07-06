Касильяс продлит контракт с «Порту»
Вратарь лиссабонского «Порту» Икер Касильяс объявил о решение продлить контракт с португальским грандом, который истекает 30 июля.
«Очень доволен тем, что остаюсь в «Порту» еще на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас», - написал Касильяс в своем твиттере.
Muy contento por seguir una temporada más con @FCPorto ! Mucha ilusión ante los retos que se presentan! 🔵⚪️ 🐉 🤝 pic.twitter.com/JZ8l5gHEXd— Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне Касильяс принял участие в 43-х матчах и пропустил 22 гола.
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