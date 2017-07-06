Экс-игрок «Баварии» отстранен от работы на Кубке конфедераций за отказ комментировать тему допинга в России

Как сообщает немецкая газета Welt, телеканал ARD отстранил экс-игрока мюнхенской «Баварии», а ныне телевизионного эксперта, Мехмета Шолля от работы на Кубке конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в российском футболе.

Согласно источнику, ARD планировал выпустить большой материал на эту тему перед полуфинальным матчем между сборными Португалии и Чили с комментариями Шолля, который до этого работал экспертом в студии на матчах турнира. Однако Шолль отказался комментировать тему допинга в российском футболе и рассчитывал сосредоточиться на обсуждении игры сборной Германии. Из-за этого у эксперта и руководства канала возник конфликт, и он был отстранен от эфира.

Напомним, ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все игроки сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. По данным издания, ФИФА проводит расследование в отношении всех 23 игроков, попавших в заявку на турнир, а также еще 11 футболистов, не входивших в состав сборной. Однако позднее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что информация о допинге в российском футболе является спекуляцией, а все допинг-пробы участников ЧМ-2014 дали отрицательный результат.