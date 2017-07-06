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Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: За восемь лет карьеры у меня такого слабого результата еще не было

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Игрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски прокомментировал вылет команды с ESL One Colonge 2017.

«Третий турнир и ничего. За восемь лет карьеры у меня такого слабого результата еще не было. Три месяца назад мы проиграли в финале мейджора. Что сделать, чтобы не сойти с ума, что сделать, чтобы вернуться? Это тяжело и будет еще тяжелее. Если мы вместе это переживем и не разойдемся, то это будет «чудом на Висле» – написал Яжомбковски на своей странице в Facebook.

Virtus.pro проиграла все три матча на групповом этапе и покинула турнир.

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