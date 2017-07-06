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Станислав Еремин: Агенты и руководство приглашают в клубы легионеров, после чего предпочитают взять иностранного тренера

Источник:  «Известия»Комментарии

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин высказался о причинах популярности иностранных тренеров в российских клубах Единой лиги ВТБ.

«Когда я играл, а позже тренировал клубы и сборную России, баскетбол был спортом. Сейчас это бизнес. В первую очередь – агентский бизнес. Агенты в связке с руководством клубов формируют составы команд в основном из иностранных игроков. А когда в команде семь легионеров, то предпочитают взять и иностранного тренера. Всем это выгодно.

Это – тенденция последних 10-12 лет. Наш рынок задавлен. Поэтому у нас дефицит как местных тренеров, так и игроков. К тому же сказывается и ограниченное количество российских клубов в Лиге ВТБ. Для нашей большой страны девять команд в Высшей лиге – катастрофически мало», – сказал Еремин в интервью «Известиям».

Отметим, что семь из девяти российских клубов тренируют иностранцы. Только «Зенит» и «Енисей» возглавляют отечественные тренеры – Василий Карасев и Олег Окулов.

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