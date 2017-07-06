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ВФЛА просит спортсменов, еще не отдавших медалей, сделать это поскорее

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

На официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики появилось сообщение, адресованное к отечественным спортсменам, которые были признанны нарушителями антидопинговых правил. 

Отмечается, что ВФЛА просит вернуть в Международный олимпийский комитет медали с ОИ-2008 года в Пекине и 2012 года Лондоне.

«Всероссийская федерация легкой атлетики обращается к спортсменам, признанным нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, вернуть олимпийские награды в Международный олимпийский комитет. Соблюдение международных правил честной борьбы и возврат олимпийской атрибутики является одним из условий восстановления российской легкой атлетики на международном уровне.

Еще раз призываем спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, последовать примеру вернувших свои награды Натальи Антюх, Антона Кокорина, Александры Федоривой-Шпаер и Веры Ганеевой. Отказ в возвращении олимпийской атрибутики препятствует восстановлению членства ВФЛА в IAAF», – говорится в сообщении.

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