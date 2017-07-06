Горан Стабб: У Костина отличное сочетание габаритов и скорости

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб поделился мнением о новичке «Сент-Луис Блюз» Климе Костине.

«Это практически полностью укомплектованный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов. У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров. У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно», - приводит слова Стабба официальный сайт НХЛ.

Напомним, «блюзмены» выбрали Костина под общим 31-м номером на последнем драфте НХЛ.

В минувшем сезоне он провел восемь матчей за московское «Динамо» в КХЛ, девять матчей за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ и один матч за ХК МВД в МХЛ.