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«Гуанчжоу Эвергранд»: Паулиньо очень важен для нас, мы не продадим его в «Барселону»

Источник:  ФК «Гуанчжоу Эвергранд»Комментарии

На официальном сайте китайского «Гуанчжоу Эвергранд» появилось сообщение об отказе продавать хавбека сборной Бразилии Паулиньо в «Барселону».

«В этом году Паулиньо продлил контракт. Он является важным игроком нашего проекта. Мы решили выступить с официальным заявлением, и хотим отметить, что отвергаем предложение «Барселоны». Пользуясь случаем, хотим поблагодарить каталонский клуб, который с большим уважением отнесся к нашему футболисту», – говорится в сообщении.

Напомним, контракт 28-летнего полузащитника с китайским клубом рассчитан до 2020 года.

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