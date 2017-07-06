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Почта России доставила свыше 30 тысяч паспортов болельщика Кубка конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С марта по июль 2017 года Почта России доставила футбольным болельщикам России и других стран мира более 30 тыс. персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспорт болельщика) Кубка конфедераций.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка конфедераций, который был необходим для прохода на стадионы. Паспорт болельщика оформлялся бесплатно и представлял собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка Паспортов болельщиков Кубка Конфедераций осуществлялась для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

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