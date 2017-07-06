Команда Общественной палаты РФ сыграет с чемпионами мира по футболу

Товарищеский матч пройдет 8 июля на московском стадионе «Буревестник».



8 июля в 13.00 на стадионе «Буревестник» состоится товарищеский футбольный матч между командой Общественной палаты РФ и сборной командой «Тотем» из Красноярского детского дома № 1.

«Тотем» хорошо известен на родине: команда уже становились чемпионами России, Европы и бронзовыми призерами Кубка мира. Юные футболисты дважды становились победителями на чемпионате мира среди команд воспитанников детских домов.ОП РФ уже второй год опекает ребят. Члены Палаты устраивали юным футболистам встречу с Заслуженным тренером России Валерием Газзаевым. А на итоговом форуме «Сообщество» в 2016 году с ними встретился Президент Владимир Путин.

«Это талантливые, трудолюбивые ребята, которые, несмотря на непростую жизненную ситуацию, уже не раз с успехом отстаивали честь нашей страны. Как Общественная палата, мы не можем не поддерживать коллектив, который на своем примере демонстрирует, какие результаты могут быть достигнуты при необходимом внимании старших – педагогов, тренеров – к безграничному потенциалу наших детей», - сказала председатель Комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Несмотря на внушительный послужной список, за победу в товарищеском матче ребятам придется побороться, потому что за команду ОП РФ выступит известный футболист, экс-капитан сборной России, офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин. «Безусловно, сборная команда «Тотем» - это один из ярких примеров для миллионов мальчишек в нашей стране, которые мечтают о футболе, – отметил Алексей Смертин. - Мы должны всячески поддерживать стремление ребят к игре, создавать условия для развития и совершенствования в любимом деле, а также давать возможность проявить себя».

В Общественной палате нового состава также создана Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, деятельность которой в том числе будет направлена на содействие развитию доступного детско-юношеского спорта в нашей стране.

Товарищеская встреча 8 июля на стадионе «Буревестник» пройдет при поддержке движения «Россия любит футбол!» и проекта «Футбольная Россия».