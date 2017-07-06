Министерство спорта РФ признало киберфутбол спортивной дисциплиной

Министерство спорта Российской Федерации официально признало киберфутбол спортивной дисциплиной.



«Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания. Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине.



Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели.



РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России», — прокомментировал генеральный директор РФС Александр Алаев.



В рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.

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