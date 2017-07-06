Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек0:0Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Министерство спорта РФ признало киберфутбол спортивной дисциплиной

Комментарии

Министерство спорта Российской Федерации официально признало киберфутбол спортивной дисциплиной.

«Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания. Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине.

Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели.

РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу). Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России», — прокомментировал генеральный директор РФС Александр Алаев.

В рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: За восемь лет карьеры у меня такого слабого результата еще не былоИгрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски прокомментировал вылет команды с ESL One Colonge 2017.Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports сыграют на DreamHack Masters Malmö 2017Организаторы турнира DreamHack Masters Malmö 2017 представили список приглашенных команд.Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals для команд из СНГ и ТурцииКомпания Riot Games анонсировала международный турнир Rift Rivals для лучших команд из СНГ и Турции.Тренер Gambit: Я бы сказал, что в плей-офф пройдут Vaevictis, M19, Virtus.pro и мыТренер состава Gambit Дмитрий «Invi» Протасов рассказал об итогах двух игровых недель летнего сплита Континентальной лиги.Не забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаНе забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаМаксим Карпов делал свой хет-трик дольше всех, два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет корочки МВД.Егор «flamie» Васильев: Я играю, чтобы наша команда и я сотворили историюNatus Vincere опубликовала очередной ролик из серии «Киберспротивный профайл», в котором Егор «flamie» Васильев рассказал о деталях карьеры игрока, о распорядке дня и важности поддержки, а также ответил на другие вопросы.Virtus.pro покинула ESL One Cologne 2017Польский коллектив Virtus.pro закончил выступление на турнире ESL One Cologne 2017.Team EnVyUs сыграет с Heroic в одной группе на DreamHack Valencia 2017Организаторы турнира DreamHack Valencia 2017 анонсировали распределение команд по группам.Стэнли «Stan King» Янг стал тренером Team NPСтэнли «Stan King» Янг будет тренировать Team NP на The International 2017.Астемир Гордюшенко: Играем на сборе в FIFA, разбившись по парамПолузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал об отдыхе на сборе в Австрии.Alliance подписала состав по Quake ChampionsШведская организация Alliance объявила о подписании состава по Quake Champions.Плюсы и минусы новой системы турниров в Dota 2Плюсы и минусы новой системы турниров в Dota 2Мы решили детально разобраться, как будет работать подобная схема и на какие проблемы следует обратить внимание в первую очередь.Team Faceless распустила состав по Dota 2Команда Team Faceless объявила о роспуске состава по Dota 2.Алексей «Solo» Березин пропустит футбольный матч между Virtus.pro и SK GamingКапитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей «Solo» Березин не сыграет за «медведей» в футбольном матче против SK Gaming из-за подготовки команды к The International 2017.Марк Авербух: Статус мейджор не должен присваиваться исходя только из размера призовыхДиректор по развитию EPICENTER Марк Авербух прокомментировал изменение системы мейджоров по Dota 2.Hao и ChuaN не сыграют за Vici Gaming на Mars Dota 2 League 2017Vici Gaming анонсировал состав на турнир Mars Dota 2 League 2017.Virtus.pro покинула топ-10 рейтинга команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Valve изменила систему мейджоров по Dota 2Компания Valve изменит систему проведения мейджоров, а также введет специальные квалификационные очки, которые определят участников The International.Мальте «Biver» Винтер: Dendi – очень хороший тиммейт, он играет больше, чем кто-либо из насNatus Vincere опубликовала ролик из серии «Киберспротивный профайл», в котором Мальте «Biver» Винтер рассказал о начале своей карьеры, а также поведал несколько интересных фактов о себе.Tricked Esport подписала бывший состав Team SingularityОрганизация Tricked Esport подписала бывший состав Team Singularity.
Футбол
Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»
Футбол
Россия поднялась в рейтинге ФИФА на одну позицию после Кубка конфедераций
Футбол
«Томь» объявила о продлении контракта с Петраковым
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллаговым
все новости