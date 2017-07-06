Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:3Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» будет проводить домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец»

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

«Спартак» достиг договоренности с руководством МК «ВТБ Ледовый дворец» о проведении в предстоящем сезоне всех домашних матчей команды. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Хоккейный клуб «Спартак» достиг договоренности с руководством МК «ВТБ Ледовый дворец» о проведении в предстоящем сезоне всех домашних матчей на самой современной столичной арене, вмещающей около 12000 тысяч зрителей. Таким образом, болельщики красно-белых смогут наблюдать за игрой любимой команды с максимальным комфортом. Календарь регулярного сезона КХЛ будет обнародован Лигой 12 июля. Каждая команда проведет до старта плей-офф по 28 домашних матчей», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Торпедо» обменяло нападающего Макмиллана в рижское «Динамо»«Торпедо» обменяло форварда Брендона Макмиллана в рижское «Динамо», сообщается на официальном сайте КХЛ.Агент: Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛВалерий Матвеев, агент хоккеистов московского «Динамо» Ильи Никулина и Алексея Терещенко, рассказал, что игроки обратились в арбитражный суд КХЛ.«Амур» подписал просмотровый контракт с ГубинымХоккейный клуб «Амур» заключил просмотровый контракт с опытным нападающим Олегом Губиным. Об этом сообщает официальный сайт команды.Они простились с «Динамо». Пять главных потерь бело-голубых перед началом сезонаОни простились с «Динамо». Пять главных потерь бело-голубых перед началом сезонаОбозреватель «Советского спорта» называет пятерых известных игроков, которые уже покинули «Динамо» из-за преобразований в московском клубе.Рене Фазель: В России легче играть в хоккей, чем в футболПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался относительно развития в России хоккея и футбола.Москва, береги честь своих клубов! Колонка Дмитрия ПономаренкоМосква, береги честь своих клубов! Колонка Дмитрия ПономаренкоНи один из столичных хоккейных клубов не избежал катаклизмов в российской истории. Этим летом крепко тряхнуло и надежное «Динамо»…«Барыс» продлил контракт с Сен-Пьером и расстался с Бойдом«Барыс» официально сообщил о продлении контракта с нападающим Мартином Сен-Пьером.Нападающий Бортников покинул ХК «Сочи»ХК «Сочи» расторг контракт с нападающим Игорем Бортниковым по обоюдному согласию.Не забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаНе забил пьющему вратарю, похоронил армейцев. Новичок СКА, который любит ЗнаркаМаксим Карпов делал свой хет-трик дольше всех, два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет корочки МВД.ЦСКА договорился с защитником РобинсономЦСКА достиг договоренности с защитником Мэтом Робинсоном, ранее выступавшим за московское «Динамо».Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в НовокузнецкеНовичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.Максим Карпов: Доволен, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо»Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Карпов стал игроком СКАНападающий Максим Карпов продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.«Витязь» учит слово контендер«Витязь» учит слово контендер«4 на 4» — знаете, что это такое в сегодняшней истории «Витязя»? Формула успеха легионеров!Юшкевич, Лещев и Власов вошли в тренерский штаб ЦСКАПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубеВсе игроки «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Что они выберут – уйти или остаться? Разбираемся в ситуации…Майк Кинэн: Задача «Куньлуня» – стать одной из лучших команд КХЛГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн заявил, что задача команды в предстоящем сезоне - не только выйти в плей-офф КХЛ, но и стать одной из лучших команд лиги.Кокарев перешел в «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» заключил соглашение с бывшим нападающим московского «Динамо» Денисом Кокаревым.«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских АльпахМагнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды СкабелкиГенеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Анселем Галимовым.
Футбол
«Реал» установил ценник на Гарета Бэйла
Футбол
Виктор Гончаренко: Дзагоев оклемался от всех своих болячек и разнообразил игру ЦСКА
Футбол
Санчес требует от «Арсенала» 400 тысяч долларов в неделю
Футбол
Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ВТБ Ледовый дворец
ВТБ Ледовый дворец
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости