«Спартак» будет проводить домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец»

«Спартак» достиг договоренности с руководством МК «ВТБ Ледовый дворец» о проведении в предстоящем сезоне всех домашних матчей команды. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Хоккейный клуб «Спартак» достиг договоренности с руководством МК «ВТБ Ледовый дворец» о проведении в предстоящем сезоне всех домашних матчей на самой современной столичной арене, вмещающей около 12000 тысяч зрителей. Таким образом, болельщики красно-белых смогут наблюдать за игрой любимой команды с максимальным комфортом. Календарь регулярного сезона КХЛ будет обнародован Лигой 12 июля. Каждая команда проведет до старта плей-офф по 28 домашних матчей», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».