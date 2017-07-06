Олег Окулов: Девять российских команд в Единой Лиге ВТБ - очень мало

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился мнением о причинам малого количества российских команд и тренеров в Единой лиге ВТБ.

«Во-первых, девять российских команд в Лиге ВТБ – это очень мало. Если бы в топовой лиге играло 18 клубов из России, то и местных тренеров было бы гораздо больше. Причем не только главных, но и ассистентов. А если больше российских тренеров стало бы в Лиге ВТБ, то освободились бы и места в Суперлиге, где могли бы начинать свою карьеру молодые специалисты. И далее по цепочке… А пока количество рабочих мест сильно ограничено.

Во-вторых, у нас есть серьезные проблемы с подготовкой молодых тренеров. Ассистентами тренеров профессиональных клубов зачастую становятся бывшие баскетболисты. С одной стороны, это логично, но с другой – у выпускника специализированного вуза, который в силу тех или иных причин не попал в большой баскетбол, практически нет шансов пробиться в профессиональную команду. Зарплата тренера в детско-спортивной школе в Красноярске — 15 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 30 тыс. На эти деньги тяжело прокормить семью, поэтому львиная доля выпускников уходит из профессии. В каком возрасте они смогут пробиться в команду мастеров? Какие у них есть перспективы для этого?

В России всего несколько примеров, когда кто-то прошел путь от студента до тренера серьезного уровня. Это ассистент главного тренера «Зенита» Борис Ливанов и тренер юниорского ЦСКА Максим Шарафан», – цитируют Окулова «Известия.