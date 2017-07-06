Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:3Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Окулов: Девять российских команд в Единой Лиге ВТБ - очень мало

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился мнением о причинам малого количества российских команд и тренеров в Единой лиге ВТБ.

«Во-первых, девять российских команд в Лиге ВТБ – это очень мало. Если бы в топовой лиге играло 18 клубов из России, то и местных тренеров было бы гораздо больше. Причем не только главных, но и ассистентов. А если больше российских тренеров стало бы в Лиге ВТБ, то освободились бы и места в Суперлиге, где могли бы начинать свою карьеру молодые специалисты. И далее по цепочке… А пока количество рабочих мест сильно ограничено.

Во-вторых, у нас есть серьезные проблемы с подготовкой молодых тренеров. Ассистентами тренеров профессиональных клубов зачастую становятся бывшие баскетболисты. С одной стороны, это логично, но с другой – у выпускника специализированного вуза, который в силу тех или иных причин не попал в большой баскетбол, практически нет шансов пробиться в профессиональную команду. Зарплата тренера в детско-спортивной школе в Красноярске — 15 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 30 тыс. На эти деньги тяжело прокормить семью, поэтому львиная доля выпускников уходит из профессии. В каком возрасте они смогут пробиться в команду мастеров? Какие у них есть перспективы для этого?

В России всего несколько примеров, когда кто-то прошел путь от студента до тренера серьезного уровня. Это ассистент главного тренера «Зенита» Борис Ливанов и тренер юниорского ЦСКА Максим Шарафан», – цитируют Окулова «Известия.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник Браун покидает «Химки»Защитник Маркел Браун покидает «Химки» в связи с истечением срока контракта с подмосковной командой.Станислав Еремин: Агенты и руководство приглашают в клубы легионеров, после чего предпочитают взять иностранного тренераПредседатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин высказался о причинах популярности иностранных тренеров в российских клубах Единой лиги ВТБ.Кайл Курич перешел в «Зенит»Атакующий защитник Кайл Курич подписал контракт с «Зенитом».Защитник Воронов перешел в «Зенит»Петербургский «Зенит» заключил двухлетний контракт с защитником Евгением Вороновым.Новые «Химки»: дирижер, убийца и мистер БинНовые «Химки»: дирижер, убийца и мистер Бин10 дней назад, когда «Советский спорт» анализировал селекционную кампанию ЦСКА, в «Химках» все было тихо.«Локомотив-Кубань» подписал центрового Элегара«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Фрэнком Элегаром, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Грек Димитрис Прифтис возглавил УНИКСДимитрис Прифтис назначен главным тренером УНИКСа, сообщается на официальном сайте клуба.«Химки» расстались с центровым ЭвансомБК «Химки»на своем официальном сайте сообщил, что центровой Джереми Эванс покидает клуб.Сергей Моня продлил контракт с «Химками»Капитан баскетбольных «Химок» Сергей Моня подписал новый контракт с подмосковным клубом.«Химки» продлили контракт с ВяльцевымБК «Химки» подписал новый контракт с защитником Егором Вяльцевым.Станислав Ильницкий: Постараюсь принести «Локо» пользуФорвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».Саша Обрадович: Ильницкий отлично усилит «Локомотив-Кубань»Главный тренер «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.Андрей Ведищев: Зубкову нужно было сменить окружениеПрезидент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение форварда Андрея Зубкова покинуть команду.Андрей Зубков покинул «Локомотив-Кубань»Форвард Андрей Зубков принял решение покинуть краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступал в течении восьми лет.«Локомотив-Кубань» подписал форварда ИльницкогоБК «Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с форвардом Станиславом Ильницким.Евгений Богачев: УНИКС примет решение по главному тренеру на следующей неделеПрезидент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о том, когда казанский клуб определится с кандидатурой нового главного тренера.«Химки» сообщили об уходе Ивановича«Химки» на своем официальном сайте сообщили, что Душко Иванович покидает пост главного тренера команды в связи с истечением срока контракта.ЦСКА подписал пятилетний контракт с 18-летним форвардом ЛопатинымВоспитанник армейского молодежного проекта, форвард Андрей Лопатин подписал новый пятилетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.Американец Дженкинс перешел из «Црвены Звезды» в «Химки»Американский защитник Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Химки» подпишут Чарльза ДженкинсаЗащитник Чарльз Дженкинс перейдет из «Црвены Звезды» в подмосковные «Химки», сообщает официальный сайт сербского клуба.
Футбол
«Реал» установил ценник на Гарета Бэйла
Футбол
Виктор Гончаренко: Дзагоев оклемался от всех своих болячек и разнообразил игру ЦСКА
Футбол
Санчес требует от «Арсенала» 400 тысяч долларов в неделю
Футбол
Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»
все новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости