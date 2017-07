«Лестер» объявил о переходе Иборры

Английский «Лестер» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры.

«Я рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона, чтобы встретиться со своими новыми партнерами», - приводит слова Иборры официальный сайт «Лестера».

