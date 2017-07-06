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«Лестер» объявил о переходе Иборры

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Английский «Лестер» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры.

«Я рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона, чтобы встретиться со своими новыми партнерами», - приводит слова Иборры официальный сайт «Лестера».

Контракт Иборры с «лисами» рассчитан на четыре года, сумма заработной платы не разглашается.

В прошедшем сезоне Иборра провел во всех турнирах 42 матча, забив 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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