«Лестер» объявил о переходе Иборры
Источник: ФК «Лестер»Комментарии
Английский «Лестер» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры.
«Я рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона, чтобы встретиться со своими новыми партнерами», - приводит слова Иборры официальный сайт «Лестера».
BREAKING: #lcfc is delighted to confirm the signing of @Iborra_Vicente from Sevilla for an undisclosed fee ➡️ https://t.co/nv5iUhMrkA pic.twitter.com/NDsi7v1523— Leicester City (@LCFC) 6 июля 2017 г.
Контракт Иборры с «лисами» рассчитан на четыре года, сумма заработной платы не разглашается.
В прошедшем сезоне Иборра провел во всех турнирах 42 матча, забив 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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