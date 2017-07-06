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Кузнецова обыграла Макарову во 2-м круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона. Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой.

Встреча, которая длилась 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:0, 7:5.

За все время игры Светлана 5 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету Екатерины 2 эйса, 21 виннер и 21 ошибка.

Таким образом, за выход в следующую стадию турнира уроженка Санкт-Петербурга поспорит либо с представительницей США Варварой Лепченко, либо со словенкой Полоной Херцог.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Женщины
Одиночный разряд 
Второй круг

Матч

Макарова Е. (Россия) - Кузнецова С. (Россия) - 0:6, 5:7

Место и дата

06 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

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