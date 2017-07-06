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«Лейпциг» заключил контракт с нападающим Огюстеном

Источник:  ФК «РБ Лейпциг»Комментарии

«Лейпциг» заключил контракт с нападающим «ПСЖ» Жаном-Кевеном Огюстеном. Об этом информирует официальный твиттер немецкого клуба.

Как сообщается, 20-летний нападающий подписал с «Лейпцигом» соглашение сроком на пять лет.

Огюстен является воспитанником «ПСЖ». В минувшем сезоне форвард провел 10 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один мяч. По информации портала Transfermarkt переход форварда обошелся «Лейпцигу» в 13 миллионов евро.

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