Агент: Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ

Валерий Матвеев, агент хоккеистов московского «Динамо» Ильи Никулина и Алексея Терещенко, рассказал, что игроки обратились в арбитражный суд КХЛ.

- Сегодня мы отвезли заявления в дисциплинарный комитет арбитража КХЛ о признании игроков неограниченно свободными агентам. В ближайшие дни, когда будет проведено заседание, им присвоят статус свободных агентов, скорее всего, это будет завтра, либо в понедельник.

Говоря о переговорах с другими клубами, скажу, что это было бы не совсем тактично, так как на данный момент игроки принадлежат «Динамо». Как только появится решение, то будем что-то обсуждать, - передает слова Матвеева ТАСС.