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Президент FIDE: Каспаров вернулся? Деньги закончились?

Источник:  Газета.RuКомментарии

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов поделился мнением о возвращении в спорт Гарри Каспарова.

«Он же пытался чего-то добиться в другой сфере деятельности, наверно, он разочаровался в политике. А может быть, у него деньги кончились, там же призовой фонд, финансовый вопрос тоже играет важную роль.

Почему Каспаров сыграет только в турнире по быстрым шахматам и блицу? В этих видах класс шахматиста нивелируется, думать надо очень быстро.

Или у него нет времени участвовать в длинных турнирах. Наверно, он решил попробовать себя сначала в быстрых шахматах, а потом дальше смотреть, играть ли в классику или нет», - цитирует Илюмжинова «Газета.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что Каспаров примет участие в турнире по быстрым шахматам и блицу в рамках этапа Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе.

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