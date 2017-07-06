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Андрей Канчельскис: Лимит надо срочно убирать

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Андрей Канчельскис, который в эти минуты дает интервью в гостиной «Советского спорта», заявил о необходимости срочно отменить лимит на легионеров.

- Лимит крайне вреден. Он не способствует ни конкуренции, ни росту профессионализма. Бояться, что дешевых пляжных футболистов станут привозить сюда пачками - не стоит. Такие времена давно прошли.

Полностью интервью с Андреем Канчельскисом читайте в ближайшие часы в «Советском спорте».

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