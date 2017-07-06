Рене Фазель: В НХЛ идет борьба не за или против Олимпиады, а между лигой и профсоюзом

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о текущей ситуации в НХЛ накануне Олимпиады в Пхенчхане.

- На самом деле большей проблемой для нас сейчас являются трудовые взаимоотношения с профсоюзом игроков НХЛ, поскольку у них есть некоторые внутренние дискуссии. Это противостояние ассоциации игроков и НХЛ. Все события последних месяцев вокруг их хоккеистов - это не борьба за или против Олимпийских игр. Это скорее внутренняя проблема, борьба между двумя организациями - профсоюзом и лигой. Жаль, но сейчас ситуация такова. Посмотрим, что будет дальше, - приводят слова Фазеля «Известия».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.