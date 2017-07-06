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Алексей Зуев: «Спартак» покажет лучшую игру в любую погоду

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вратарь московского «Спартака» Алексей Зуев пообещал, что команда покажет свою лучшую игру на чемпионате России по пляжному футболу в Казани, несмотря на погоду.

«Я благодарен всем, кто принимал участие в организации тура чемпионата России в Казани. Будем выходить и показывать свою игру в любую погоду. Но надеюсь, что погода чуть изменится, и нам удастся поиграть в пляжный футбол.

Даже если погода не наладится, «Спартак» все равно придут поддержать в Казани. Есть информация, что без поддержки здесь мы не останемся. В Казани много болельщиков «Спартака», - цитирует Зуева «Р-Спорт».

Отметим, матчи чемпионата России по пляжному футболу пройдут с 7 по 12 июля в Казани.

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