Алексей Зуев: «Спартак» покажет лучшую игру в любую погоду

Вратарь московского «Спартака» Алексей Зуев пообещал, что команда покажет свою лучшую игру на чемпионате России по пляжному футболу в Казани, несмотря на погоду.

«Я благодарен всем, кто принимал участие в организации тура чемпионата России в Казани. Будем выходить и показывать свою игру в любую погоду. Но надеюсь, что погода чуть изменится, и нам удастся поиграть в пляжный футбол.

Даже если погода не наладится, «Спартак» все равно придут поддержать в Казани. Есть информация, что без поддержки здесь мы не останемся. В Казани много болельщиков «Спартака», - цитирует Зуева «Р-Спорт».

Отметим, матчи чемпионата России по пляжному футболу пройдут с 7 по 12 июля в Казани.