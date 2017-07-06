Алексей Евсеев: На предложение «Урала» согласился сразу. Это шаг вперед
Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб из «Зенита».
- Всеми переговорами занимался мой агент, поэтому я не в курсе, насколько они были сложными.
- Разговаривали с Александром Тархановым
лично?
- Мой агент общался с руководством клуба, а я лично с Александром Федоровичем поговорил, когда приехал на сбор.
- Обсуждали, как он видит вас в составе?
- А чего тут разговаривать? Надо выходить на футбольное поле и показывать все, что можешь.
- Как воспринимаете переход в
«Урал»?
- Я очень рад, что буду играть за «Урал». Это клуб премьер-лиги, который ставит перед собой высокие задачи. Поэтому, безусловно, переход в эту команду – большой шаг в моей карьере.
- Перед началом этого сезона в «Зенит»
пришли Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, которые возвращают в состав воспитанников.
- У меня заканчивался контракт, со мной никто на эту тему не разговаривал. Если бы во мне были заинтересованы, то, думаю, могла бы состояться какая-то беседа с руководством, а ее не было. Поэтому, когда поступило предложение от «Урала», я сразу согласился.
- С новыми партнерами по команде уже
удалось пообщаться?
- Да, пообщались. С некоторыми ребятами я был знаком еще до перехода в «Урал». Приняли меня хорошо, думаю, никаких проблем с адаптацией не возникнет, - сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Урал» подписал контракты с двумя полузащитниками «Зенита-2» - Алексеем Евсеевым и Юрием Бавиным.
В сезоне-2016/17 Евсеев сыграл за вторую команду сине-бело-голубых 28 матчей в ФНЛ и забил восемь голов.
За основную команду «Зенита» 23-летний полузащитник провел десять матчей в премьер-лиге и Кубке России.
В мае 2017-го на пост президента «Зенита» был назначен Сергей Фурсенко, а на пост спортивного директора – Константин Сарсания.