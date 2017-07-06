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Алексей Евсеев: На предложение «Урала» согласился сразу. Это шаг вперед

Михаил Третьяков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб из «Зенита».

- Всеми переговорами занимался мой агент, поэтому я не в курсе, насколько они были сложными.

- Разговаривали с Александром Тархановым лично?
- Мой агент общался с руководством клуба, а я лично с Александром Федоровичем поговорил, когда приехал на сбор.

- Обсуждали, как он видит вас в составе?
- А чего тут разговаривать? Надо выходить на футбольное поле и показывать все, что можешь.

- Как воспринимаете переход в «Урал»?
- Я очень рад, что буду играть за «Урал». Это клуб премьер-лиги, который ставит перед собой высокие задачи. Поэтому, безусловно, переход в эту команду – большой шаг в моей карьере.

- Перед началом этого сезона в «Зенит» пришли Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, которые возвращают в состав воспитанников.
- У меня заканчивался контракт, со мной никто на эту тему не разговаривал. Если бы во мне были заинтересованы, то, думаю, могла бы состояться какая-то беседа с руководством, а ее не было. Поэтому, когда поступило предложение от «Урала», я сразу согласился.

- С новыми партнерами по команде уже удалось пообщаться?
- Да, пообщались. С некоторыми ребятами я был знаком еще до перехода в «Урал». Приняли меня хорошо, думаю, никаких проблем с адаптацией не возникнет, - сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Урал» подписал контракты с двумя полузащитниками «Зенита-2» - Алексеем Евсеевым и Юрием Бавиным.

В сезоне-2016/17 Евсеев сыграл за вторую команду сине-бело-голубых 28 матчей в ФНЛ и забил восемь голов.

За основную команду «Зенита» 23-летний полузащитник провел десять матчей в премьер-лиге и Кубке России.

В мае 2017-го на пост президента «Зенита» был назначен Сергей Фурсенко, а на пост спортивного директора – Константин Сарсания.

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