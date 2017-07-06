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Сергей Светлов: Не верю, что «Динамо» пропустит следующий сезон

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Светлов высказался о ситуации в родном клубе.

Напомним, на днях 42 игрока команды получили статус неограниченно свободных агентов. Часть из них уже перешла в другие клубы КХЛ.

- Душа болит за родную команду, - признался Светлов. -  Уверен, что в самые ближайшие дни и даже часы будет сделано все возможное, чтобы оставить один из самых популярных клубов страны на карте КХЛ. Слухам о том, что «Динамо» может пропустить предстоящий сезон, верить отказываюсь, хотя массовое признание игроков клуба неограниченно свободными агентами ситуацию для бело-голубых усложнило. И сейчас при комплектовании уже нельзя терять ни одного часа. 

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