Денис Лебедев: О завершении карьеры не думал

Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев заявил, что пока не задумывался о возможном завершении карьеры.

«Я пока что об этом не думаю. Это решение рано или поздно принимает каждый. Моя жизнь состоит не только из бокса, на моем обеспечении четверо детей. Семья – это большая ответственность. Одна дочка у меня закончила школу, вторая скоро будет ее оканчивать, ко мне переезжает жить племянник. Забот хватает, поэтому не только боксом единым сыт человек. Это про меня.

После 9 июля мне надо решить множество накопившихся бытовых проблем, и этот процесс продлится как минимум до следующего боя», - приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

Напомним, 9 июля в Екатеринбурге состоится поединок Лебедевым и австралийцем Марком Флэнагеном.

В активе 37-летнего Лебедева — 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнагана — 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.