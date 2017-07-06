Соломатин не подошел «СКА-Хабаровску»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов сообщил, что клуб решил не заключать контракт с нападающим Павлом Соломатиным.

«Он находился у нас на сборах, мы его просматривали. Но он нам не подошел. Также рассматривали кандидатуру полузащитника Артака Григоряна, но на сбор его не вызывали», - сказал Флегонтов.

Напомним, ранее Соломатин выступал за московское «Динамо», «Анжи» и «Амкар». Последний сезон 24-летний форвард провел в «Балтике».

Хабаровский клуб в следующем сезоне впервые выступит в премьер-лиге.

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