«Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Линдгреном
Источник: ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии
«Монреаль» заключил новый контракт с голкипером Чарли Линдгреном. Об этом информирует официальный твиттер «Канадиенс».
Как сообщается соглашение с 23-летним вратарем рассчитано на один год.
😀😀😀 #GoHabsGo pic.twitter.com/6HZ37yu0r2— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 6 июля 2017 г.
Добавим, что в минувшем сезоне голкипер принял участие в двух матчах «Монреаля» и в обоих Линдгрен одержал победу.
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