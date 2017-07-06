Путин встретился с гроссмейстером Сергеем Карякиным
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В резиденции Президента Российской Федерации Владимира Путина в московской области, прошла встреча первого лица государства с самым молодым шахматным гроссмейстером России Сергеем Карякиным.
Владимир Путин поздравил Сергея с достижениями и поблагодарил за большой вклад в развитие шахмат в России. В ответ Сергей Карякин поблагодарил Владимира Путина за поздравления и за помощь в открытии школы шахмат в Сочи. Молодой гроссмейстер предложил в дальнейшем обсудить его идеи по развитию шахмат в регионах, а также пригласил президента в новую школу в Москве и шахматный музей с уникальными экспонатами, которая была открыта при поддержки Сергея Собянина.
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