Лука Джорджевич: Надеюсь, Манчини вернет трофеи «Зениту» - клубу, которому они и должны принадлежать

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о подготовке к новому сезону.

- Сколько дней отдыхали по окончании сезона?

- Всего десять дней. Вот в декабре у нас с девушкой было время, чтобы поехать на Мальдивы. Я попал туда впервые, и, пожалуй, это самое красивое место в моей жизни. Неделя там - как в раю. Сейчас я использовал такой короткий отпуск лучшим образом - отправился к семье в Черногорию. Наслаждался солнцем, морем и хорошей компанией. Свободного времени всегда мало, но расстраиваться из-за этого неправильно. Ты профессиональный футболист и должен все время работать.

- Игроки «Зенита» называют сборы с Манчини одними из тяжелейших в карьере. Согласны?

- Первый был намного жестче: мы только и делали, что бегали, причем каждый день. Сейчас мы уже в форме, времени на отдых больше. Шаг за шагом мы подходим к сезону.

- В «Сампдории» вас иногда по часу учили двадцати способам подач. Манчини тоже помешан на тактике?

- В Италии тренеры могли потратить на тактику и всю тренировку. Мало где еще такое увидишь. Манчини тоже втолковывает каждому игроку, как он должен играть. Обычное дело для итальянских тренеров, и мне это нравится. Как и то, что Манчини предпочитает игру в двух форвардов - для меня это интереснее, чем схемы с одним нападающим. Пригласив Манчини, наше руководство сделало правильный выбор. Надеюсь, он вернет трофеи «Зениту» - клубу, которому они и должны принадлежать.