ЦСКА на втором сборе сыграет со словенской «Нафтой»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Московский ЦСКА на втором сборе в Австрии сыграет со словенской «Нафтой». Об этом сообщает официальный сайт армейской команды.
Встреча пройдет в Бад-Тацмансдорфе и начнется встречи в 17:00 по московскому времени.
Ранее футболисты московского ЦСКА нанесли поражение румынскому «Вииторулу» в контрольном матче. Встреча, которая состоялась в австрийском Вильдоне на стадионе «Шпортангале», завершилась со счетом 4:2.
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