Утвержден состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года по фехтованию

Исполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Шпага. Женщины: Татьяна Логунова (только личные соревнования), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева (только командные), мужчины: Вадим Анохин (только личные), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только командные).

Сабля. Женщины: Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова (резерв), мужчины: Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только личные), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только командные).

Рапира. Женщины: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова (резерв), мужчины: Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только личные), Дмитрий Ригин (только командные).

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию 2017 пройдет с 19 по 26 июля в Лейпциге (Германия). На турнире будет разыграно 12 комплектов наград.