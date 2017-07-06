Стэн Боумэн: Не только Тэйвз и Кейн хотели возвращения Саада

Генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн поделился мнением о возвращении в команду форварда Брэндона Саада.

- Не помню, чтобы у нас были конкретные разговоры на эту тему, но в команде не только Тэйвз и Кейн хотели возвращения Брэндона. Без сомнений, он успел сыграл огромную роль. Он пришел в команду почти неизвестным после того, как несколько опустился на драфте. Однако затем быстро вырос в одного из лидеров, стал автором ключевых голов в плей-офф. Брэндон может играть несколько ролей для нас и действовать в спецбригадах, - передает слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, в день драфта НХЛ-2017 Артемий Панарин был обменян в «Коламбус» на нападающего Брэндона Саада, который ранее в составе «Чикаго» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.