«Арсенал» продлил аренду защитника Сунзу

«Арсенал» подписал новое арендное соглашение с центральным защитником Стоппилой Сунзу, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 28-летний замбиец выступал за тульскую команду на правах аренды в весенней части минувшего сезона РФПЛ. Он провел 14 матчей и помог «Арсеналу» сохранить место в премьер-лиге.

Права на Сунзу принадлежат французскому «Лиллю»

Арендное соглашение защитника с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.